68-летний Газманов станцевал ламбаду в плавках и продемонстрировал подтянутую фигуру
Олег Газманов, как и многие звезды отечественного шоу-бизнеса, январские каникулы проводит в теплых краях. 68-летний артист с супругой отдыхают на Мальдивах и охотно делятся кадрами с берегов Индийского океана.
В этот раз певец порадовал своих поклонников танцем в стиле «ламбада» возле бассейна и продемонстрировал идеальную форму в одних плавках.
«Сегодня последний день отпуска. Два дня назад уже хотел домой, а в последний день подумал, что ещё на 3 дня бы остался... Привык уже к утренним танцам и бассейне на улице!», - подписал видео в соцсети Олег Михайлович.
Многие поклонники похвалили Газманова за его подтянутую фигуру и накачанный торс, отметив, что его форме в 68 лет можно только позавидовать.
«Олег, смотрю на вас и восхищаюсь, такой поджарый красавец мужчина, отлично выглядите! Всего вам хорошего!», «Аполлон», «Вы в прекрасной форме!», «Какой вы классный, молодо прям выглядите!», «Наш Шварценеггер», «Восхищаюсь, как человек может следить за своей фигурой. Некоторым 30летним не помешает брать пример с Олега. Так держать!», - написали фанаты в комментариях.
Ранее портал «Медифорум» писал, что пользователи Сети обсудили новый снимок помолодевшей звезды девяностых Татьяны Булановой.
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