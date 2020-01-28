68-летний Газманов станцевал ламбаду в плавках и продемонстрировал подтянутую фигуру

«Сегодня последний день отпуска. Два дня назад уже хотел домой, а в последний день подумал, что ещё на 3 дня бы остался... Привык уже к утренним танцам и бассейне на улице!», - подписал видео в соцсети Олег Михайлович.

«Олег, смотрю на вас и восхищаюсь, такой поджарый красавец мужчина, отлично выглядите! Всего вам хорошего!», «Аполлон», «Вы в прекрасной форме!», «Какой вы классный, молодо прям выглядите!», «Наш Шварценеггер», «Восхищаюсь, как человек может следить за своей фигурой. Некоторым 30летним не помешает брать пример с Олега. Так держать!», - написали фанаты в комментариях.