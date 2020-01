68-летний Газманов станцевал ламбаду в плавках и продемонстрировал подтянутую фигуру

View this post on Instagram

Сегодня последний день отпуска? два дня назад уже хотел домой, а в последний день подумал, что ещё на 3 дня бы остался... Привык уже к утренним танцам и бассейне на улице! ЗАВТРАВМОСКВУУУУ!!! #марусялучшийфотограф #отдых #океан #мальдивы