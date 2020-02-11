Курникова и Иглесиас стали многодетными родителями

«У моего брата теперь трое детей. Он очень счастлив», - разоткровенничался родственник Энрике Иглесиаса.

Анна Курникова и Энрике Иглесиас сумели сохранить тайну о пополнении в семье практически до самого рождения третьего малыша. О том, что «звездные» родители ждут третьего ребенка, стало известно лишь в конце января. А на днях появилась информация, что малыш уже появился на свет. Об этом журналистам сообщил брат артиста, Хулио Иглесиас-младший.На вопрос корреспондента о том, правда ли, что он скоро станет дядей, тот ответил: «Я уже дядя», сообщает The Sun.О том, как себя чувствует новоиспеченная мать, Анна Курникова, брат певца не сообщил.Напомним, что у «звездной» пары уже есть двое детей – в 2017 году у них родились близнецы – Люси и Николас. Стоит отметить, что первые дети появились у Анны и Энрике спустя 15 лет с начала их отношений.