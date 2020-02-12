82-летняя актриса Джейн Фонда сменила прическу и заметно помолодела

«Вы и так без возраста, а с этой прической помолодели лет на 30-40», «Очень свежо, вы прекрасны», «Новая прическа вам потрясающе идет», «Цвет волос просто замечательный», - написали интернет-пользователи.

Специально перед церемонией «Оскар» Фонда сменила цвет волос с оттенка «холодный блонд» на «седой», а также сделала стильную короткую стрижку «пикси».Многие поклонники заметили, что с новым имиджем 82-летняя актриса заметно посвежела и помолодела.Впрочем, наши российские звезды не отстают от западных. Так, на днях «Медикфорум» писал , что 71-летняя актриса Ирина Муравьева собрала море комплиментов в Сети в свой день рождения.