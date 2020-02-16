А вы думали, они идеальны? Звёзды с дефектами во внешности

Звёзды кажутся красивыми, сексуальными, обольстительными, харизматичными. Одним словом — идеальными. Вы уверены, что это не мираж? Спешим огорчить — знаменитости обычные люди, с недостатками и даже дефектами. Подробнее о таких звёздах расскажет MedikForum.ru.





Меган Фокс: аномалия пальцев рук





Девушка абсолютная красавица — идеальная белоснежная улыбка, пухлые губки, длинные стройные ножки, талия и фигура просто бомба. Всё шикарно, кроме одного — пальцев рук. Аномалия пальцев рук под названием брахидактилия у звезды с самого рождения. Большие пальцы получились короткими, а ногти выросли только наполовину. Дефект нисколько не мешает красотке Фокс строить карьеру в кинематографе.





Каролина Куркова: нет пупка





Ангел Victoria’s Secret Каролина Куркова постоянно находится под прицелом камер. Она шагала по подиуму, снималась для лучших журналов. Звезда кажется неотразимой. Только вот на её животе нечто весьма странное — кажется, что у неё нет пупка. Объяснять такой дефект модель ни разу не была намерена.





Мила Кунис: разные глаза





Милашка Мила Кунис обольстительна и привлекательна. Если приглядеться внимательнее, то можно заметить небольшой дефект. Цвет глаз у актрисы различный. Один глаз зелёный, другой — карий. Так случилось после операции по удалению воспаления радужной оболочки глаза, которую Мила перенесла в детстве.





Эштон Катчер: сросшиеся пальцы на ногах





Супруг актрисы Кунис Эштон Катчер тоже не без изъяна. Дефект у него скрыт от посторонних глаз — сросшиеся пальцы на ногах. И мир не узнал бы о дефекте звезды, если бы актёр сам не продемонстрировал обнажённые ноги в одном из телешоу. Вот уж кому смелости не занимать!





Мэттью Перри: нет фаланги пальца на руке





Звезда «Друзей» тоже имеет дефект, о котором вы, как фанат культового сериала, вряд ли когда-то знали. В детстве Мэттью Перри прищемил пальцы руки дверью, в результате чего лишился фаланги среднего пальца правой руки. Это случилось ещё в детском саду, после чего о восстановлении пальцев он задумывался и неоднократно.





Дензел Вашингтон: кривой мизинец





Некогда Дензел Вашингтон успешно играл в баскетбол, а затем стал звездой Голливуда. Спорт сотворил с руками Вашингтона ужасную вещь. После перелома мизинец так и не вернулся на место. Но дефекта звезда совершенно не стесняется.





Натали Дормер: паралич лицевого нерва





Известная по «Игре престолов» Натали Дормер всю жизнь страдает от дефекта, который имеется прямо на её лице. Родовая травма привела к параличу лицевого нерва, от чего её губа немного опущена вниз с одной стороны. В расслабленном состоянии дефект очень заметен, а вот широкая улыбка полностью исправляет ситуацию.





Кайли Дженнер: большой шрам на ноге





Когда Кайли было пять лет, девочка наткнулась ногой на металлический штырь в заборе. В итоге у будущей звезды образовался шрам на бедре, довольно большой по размеру. Впрочем, это не помешало Дженнер существовать со своим дефектом. Она даже не собирается делать пластику, хотя имеет такие возможности. Даже с гордостью носит мини, чем демонстрирует полнейшую уверенность в себе.