50-летняя Дженнифер Лопес продемонстрировала роскошное тело в купальнике
Минувшим летом латиноамериканской звезде Дженнифер Лопес исполнилось 50 лет, однако далеко не все поклонники в это верят – настолько хорошо выглядит певица.
Джей Ло не скрывает, что своей подтянутой фигурой она обязана упорным тренировкам в зале, а также правильному питанию. Кроме того, не стоит забывать, что зажигательные танцы, которые артистка исполняет на сцене, также способствуют сжиганию калорий.
В очередной раз Лопес свела с ума поклонников своим телом, опубликовав в Instagram фотографию в белом микро-купальнике, демонстрирующим ее роскошные формы.
«Отдохнувшая и заряженная», - подписала снимок 50-летняя певица.
Мимо смелого кадра не смогли пройти и «звездные» коллеги знаменитости. Так, ее женственные формы похвалили музыкант Ленни Кравиц и модель Наоми Кэмпбелл. Поклонники же, в свою очередь, назвали Дженнифер Лопес «идеальной» и поблагодарили за мотивацию.
Ранее портал «Медикфорум» писал о секретах молодости Джей Ло, а именно - как в 50 выглядеть на 35.
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