Полина Гагарина, Алла Пугачёва и другие очень похудевшие звёзды

Полина Гагарина

Светлана Ходченкова

Алла Пугачёва

Настя Каменских

Ксения Бородина

Ольга Картункова

Тренд на похудение и здоровый образ жизни не обошёл стороной звёзд. Многие знаменитости с лишним весом решили стать краше:Худоба — это слово было не про известную певицу, завоевавшую 2 место на «Евровидении» в 2015 году. В юности Гагарина всегда была немного пышкой, а после рождения первенца формы звезды заметно округлились. Похудеть певице удалось благодаря монодиетам. В итоге знаменитость избавилась от 40 килограммов и выглядеть очень похудевшей.Фильм «Благословите женщину» познакомил зрителей с талантливой актрисой Ходченковой, у которой наблюдались шикарные формы. Хотя до съёмок Светлана работала моделью, обладала весьма угловатыми данными. Поступление в театральный вуз сильно сказалось на фигуре будущей звезды — она потолстела. Но затем избавилась от 20 кг и выглядит сейчас просто шикарно.На пике популярности советская певица всегда была довольно крупненькой, что называется с широкой костью. Однако в один момент Примадонна похудела. По словам Аллы Борисовны, в похудении ей помогала дочь Кристина Орбакайте, рассказавшая, как следить за собой, питаться правильно. Старания не прошли незамеченными — сейчас певица выглядит лучше, чем в молодости.Звезда призналась — забыть о подсчёте килограммов было лучшим решением в её жизни. Благодаря такому подходу звезде удалось похудеть. Правда, делает певица это не ради красоты — для здоровья.Звезда телешоу «Дом-2» перепробовала огромное количество диет. Золотая середина для Бородиной — грамотное сочетание правильного питания и физических нагрузок. Подтянутое тело Ксении часто становится предметом гордости ведущей.Участница команды КВН «Город Пятигорск» любима многими зрителями, в том числе из-за фигуры. Внешность не была предметом гордости Картунковой, звезда решила похудеть. Строгая диета и спорт привели к тому, что она избавилась от 80 килограммов.