45-летняя актриса Анна Банщикова кардинально сменила имидж, став блондинкой

«Сменила имидж! Как вам?» — поинтересовалась актриса у поклонников.

«Брюнеткой живей и лучше, глаза с этим цветом волос теряются», «Раньше было лучше», «Брюнетка больше нравится», «По-новому: освежает и молодит», «Как круто! Минус 10 лет, так женственно и утонченно», «Сначала не узнала, но как здорово, прелесть», - написали интернет-пользователи в комментариях.