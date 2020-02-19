45-летняя актриса Анна Банщикова кардинально сменила имидж, став блондинкой
Российская актриса театра и кино Анна Банщикова в преддверии весны решила попробовать себя в новом образе. 45-летняя артистка кардинально сменила имидж – из роковой шатенки она превратилась в милую блондинку с короткими волосами.
Результат своего преображения Банщикова разместила на личной странице в соцсети Instagram.
«Сменила имидж! Как вам?» — поинтересовалась актриса у поклонников.
Многие подписчики оценили изменения во внешности Анны, отметив, что она стала выглядеть моложе. Но нашлось и немало тех, кто посчитал, что раньше артистка выглядела лучше.
«Брюнеткой живей и лучше, глаза с этим цветом волос теряются», «Раньше было лучше», «Брюнетка больше нравится», «По-новому: освежает и молодит», «Как круто! Минус 10 лет, так женственно и утонченно», «Сначала не узнала, но как здорово, прелесть», - написали интернет-пользователи в комментариях.
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