Ольга Бузова сделала новую прическу и рассорила поклонников
Ольга Бузова – одна из самых активных российских звезд в соцсети Instagram. 34-летняя артистка щедро делится с поклонниками событиями из своей жизни, а в этот раз она показала им новую прическу. Реакция оказалась неоднозначной.
После январских каникул Ольга Бузова решила немного обновить прическу, убрав длину и подкорректировав цвет волос. Результатам она поделилась в Сети.
«Сегодня немного уделила времени себе. Занималась волосиками, подкорректировали цвет, убрали длину, и, конечно, уходики. Как Вам? Мне нравится - очень натурально, стильно и свежо», - подписала новое фото ведущая «Дома-2».
Мнения фанатов разделились. Одни посчитали, что обновленная стрижка очень идет Ольги, другие отметили, что с длинными волосами певице и телеведущей лучше.
«Очень круто и стильно», «Просто нереально, королева», «Тебе очень идет», «У волос какой-то вид помятый, да и фотографии неудачные», «Волосы жалко... С длинными локонами было роскошно», «Верни как было! Слишком грубая», - написали интернет-пользователи.
Ранее наш портал «Медикфорум» писал, что телеведущая Ксения Собчак без макияжа вызвала неоднозначную реакцию в Сети.
Оставить комментарий