Ольга Бузова сделала новую прическу и рассорила поклонников

«Сегодня немного уделила времени себе. Занималась волосиками, подкорректировали цвет, убрали длину, и, конечно, уходики. Как Вам? Мне нравится - очень натурально, стильно и свежо», - подписала новое фото ведущая «Дома-2».

«Очень круто и стильно», «Просто нереально, королева», «Тебе очень идет», «У волос какой-то вид помятый, да и фотографии неудачные», «Волосы жалко... С длинными локонами было роскошно», «Верни как было! Слишком грубая», - написали интернет-пользователи.