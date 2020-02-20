Елена Проклова откровенно рассказала о своих пластических операциях
Елена Проклова – известная советская и российская актриса, а также просто красивая и эффектная женщина, которой до сих пор восхищаются многие поклонники. Недавно артистка приняла участие в программе «Последний герой», где зрители могли увидеть ее без макияжа.
66-летняя Проклова отметила, что одной из ее задач во время участия в проекте – было показать ее ровесникам, что жизнью можно и нужно наслаждаться даже на седьмом десятке.
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Доброе утро! Начинаем неделю с прекрасных слов Елены Прокловой @alenaproklova ?? «Нужно жить на полную катушку, как ты жил в юности. Так же всему радоваться, все пробовать, всем наслаждаться»? Идеальный совет. Кто думает так же? Оптимисты, отмечаемся в комментариях?? #ПоследнийГеройТВ3 #ЗрителиПротивЗвезд #ЕленаПроклова
Не остались и без внимания вопросы о внешности актрисы. В своем интервью порталу «Телепрограмма» Елена Игоревна откровенно рассказала о своих пластических операциях.
По ее собственному признанию, последний раз подтяжку лица актриса делала почти 10 лет назад.
Елена Проклова отметила, что некоторое время назад она думала кардинально изменить внешность – нарастить волосы, покрасить брови, сделать татуаж. Но потом она поменяла свое решение.
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2 сентября 1953 года родилась Елена Игоревна Проклова - советская и российская актриса театра и кино. Лауреат Премии Ленинского комсомола (1977). Заслуженная артистка РСФСР (1984). #Проклова #ЕленаПроклова #мхт #мхтчехова #мхтимчехова #мхат #театральныелюди #театр #театрал #люблютеатр #миртеатра #людитеатра #актеры #настроение #хочувтеатр #спектакль #театры #антракт #репетируем #театралка #втеатре #главнаяроль #втеатр #репетиция #поклон #роль #театралы #театралы? #открытиесезона #отеатре
Ранее портал «Медикфорум» писал, что 55-летнюю Машу Распутину в Сети раскритиковали за чрезмерное увлечение пластикой.
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