Елена Проклова откровенно рассказала о своих пластических операциях

Доброе утро! Начинаем неделю с прекрасных слов Елены Прокловой @alenaproklova ?? «Нужно жить на полную катушку, как ты жил в юности. Так же всему радоваться, все пробовать, всем наслаждаться»? Идеальный совет. Кто думает так же? Оптимисты, отмечаемся в комментариях?? #ПоследнийГеройТВ3 #ЗрителиПротивЗвезд #ЕленаПроклова