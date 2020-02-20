Елена Проклова откровенно рассказала о своих пластических операциях

Елена Проклова

Елена Проклова – известная советская и российская актриса, а также просто красивая и эффектная женщина, которой до сих пор восхищаются многие поклонники. Недавно артистка приняла участие в программе «Последний герой», где зрители могли увидеть ее без макияжа.

66-летняя Проклова отметила, что одной из ее задач во время участия в проекте – было показать ее ровесникам, что жизнью можно и нужно наслаждаться даже на седьмом десятке.



Не остались и без внимания вопросы о внешности актрисы. В своем интервью порталу «Телепрограмма» Елена Игоревна откровенно рассказала о своих пластических операциях.

По ее собственному признанию, последний раз подтяжку лица актриса делала почти 10 лет назад.

«Я подтяжку сделала, когда мне было 47 лет. И больше ничего! Наверное, пора: надо бы уже и «носогубки» убрать, и овал чуть-чуть подправить… Но не получается найти промежуток в работе», - рассказала артистка.

Елена Проклова отметила, что некоторое время назад она думала кардинально изменить внешность – нарастить волосы, покрасить брови, сделать татуаж. Но потом она поменяла свое решение.

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2 сентября 1953 года родилась Елена Игоревна Проклова - советская и российская актриса театра и кино. Лауреат Премии Ленинского комсомола (1977). Заслуженная артистка РСФСР (1984). #Проклова #ЕленаПроклова #мхт #мхтчехова #мхтимчехова #мхат #театральныелюди #театр #театрал #люблютеатр #миртеатра #людитеатра #актеры #настроение #хочувтеатр #спектакль #театры #антракт #репетируем #театралка #втеатре #главнаяроль #втеатр #репетиция #поклон #роль #театралы #театралы? #открытиесезона #отеатре

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«Я что, опять должна работать на то, как меня будут воспринимать? Надоело, честно говоря», - добавила актриса.


Ранее портал «Медикфорум» писал, что 55-летнюю Машу Распутину в Сети раскритиковали за чрезмерное увлечение пластикой.
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