Елена Проклова откровенно рассказала о своих пластических операциях

«Я подтяжку сделала, когда мне было 47 лет. И больше ничего! Наверное, пора: надо бы уже и «носогубки» убрать, и овал чуть-чуть подправить… Но не получается найти промежуток в работе», - рассказала артистка.

«Я что, опять должна работать на то, как меня будут воспринимать? Надоело, честно говоря», - добавила актриса.