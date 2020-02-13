В Сети 55-летнюю Машу Распутину раскритиковали за увлечение пластикой

«Лицо скоро треснет уже. Остановитесь!», «Неужели восковые лица вам нравятся? Скоро японцы признают за свою. Такая ужасная неестественность!», «Как клоун», «Это не Маша Распутина», «Ужасно», «Не узнать», - возмутились интернет-пользователи.

Певица никогда не скрывала, что своей молодостью и красотой она обязана пластическим хирургам. Но сейчас Распутина стала просто неузнаваемой. Об этом ей написали подписчики под последними снимками на ее странице в Instagram Сама 55-летняя певица никак не отреагировала на едкие комментарии и продолжила публиковать фотографии в соцсети.Ранее портал «Медикфорум» писал , что поклонники перестали узнавать изменившуюся певицу Адель. Но тут дело в увлечении пластикой, а в резком похудении. Британка за несколько месяцев сбросила пару десятков килограммов.