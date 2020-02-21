Гвинет Пэлтроу и Деми Мур посетили светскую вечеринку без макияжа

«Замечательный вечер без макияжа в кругу прекрасных женщин. Я чувствую себя такой наполненной и радостной. Спасибо вам обеим за то, что поделились своим светом, любовью и мудростью! Красота — это больше, чем вы видите, это то, что вы чувствуете», - подписала снимок Дэми Мур.

Тематическую вечеринку «без макияжа», организованную Goop, посетили многочисленные звезды Голливуда: 47-летняя Гвинет Пэлтроу, 57-летняя Дэми Мур, 40-летняя Кейт Хадсон и другие знаменитости.Особенностью мероприятия стало то, что все гости должны были появиться на нем без косметики.Такую же фотографию опубликовала в своем Instagram Гвинет Пэлтроу.Большинство поклонников актрис признали, что они выглядят замечательно и без косметики на лице. Интернет-пользователи заметили, что важность макияжа очень сильно переоценена в настоящее время.Ранее портал «Медикфорум» писал , что 33-летняя актриса и режиссер Надежда Михалкова не постеснялась показаться в Сети без косметики.