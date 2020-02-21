Гвинет Пэлтроу и Деми Мур посетили светскую вечеринку без макияжа
В западных странах знаменитости, а также обычные люди, вовсю стараются бороться со стереотипами. В частности, многие женщины выступают за то, что их можно считать красивыми, даже если на них нет ни грамма косметики.
Тематическую вечеринку «без макияжа», организованную Goop, посетили многочисленные звезды Голливуда: 47-летняя Гвинет Пэлтроу, 57-летняя Дэми Мур, 40-летняя Кейт Хадсон и другие знаменитости.
Особенностью мероприятия стало то, что все гости должны были появиться на нем без косметики.
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What an incredible night makeup-free with these extraordinary women. I feel so nourished and full of joy. Thank YOU both for sharing your light, love and wisdom! Beauty is more than what you see, it is what you feel. So grateful to be included in such a powerful, memorable and meaningful evening! #goopglow
«Замечательный вечер без макияжа в кругу прекрасных женщин. Я чувствую себя такой наполненной и радостной. Спасибо вам обеим за то, что поделились своим светом, любовью и мудростью! Красота — это больше, чем вы видите, это то, что вы чувствуете», - подписала снимок Дэми Мур.
Такую же фотографию опубликовала в своем Instagram Гвинет Пэлтроу.
Большинство поклонников актрис признали, что они выглядят замечательно и без косметики на лице. Интернет-пользователи заметили, что важность макияжа очень сильно переоценена в настоящее время.
Ранее портал «Медикфорум» писал, что 33-летняя актриса и режиссер Надежда Михалкова не постеснялась показаться в Сети без косметики.
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