Так себе результат: как выглядят звёзды после неудачной пластики

Вера Алентова

Оксана Фёдорова

Маша Распутина

Маша Малиновская

Елена Проклова

Многие звёзды прибегают к помощи пластических хирургов. В стремлении стать красивее и моложе знаменитости перекраивают лица, хотя результат порой оставляет желать лучшего. Кто из звёзд угодил не в те руки и стал на себя не похож, расскажет MedikForum.ru.Звезда фильма «Москва слезам не верит» стала омолаживаться ещё в 90-х. Хотела сделать круговую подтяжку лица, но на этом пластические операции не оканчиваются. Сейчас Вера Алентова выглядит не лучшим образом, хотя могла бы стареть естественно, без пластики. Глаза и рот звезды стали асимметричными, исправить косяки хирургов уже не представляется возможным.Бывшая «Мисс Вселенная», ведущая «Спокойной ночи, малыши» всегда отличалась естественностью и красотой. В какой-то момент девушка решила увеличить губы, а затем подкорректировать нос. Стоило это делать? По мнению поклонников, нет! Ведь Оксана Фёдорова существенно подпортила внешность неудачной пластикой.Внешность Маши Распутиной постоянно подвергается обсуждению. Особенно после рождения первого ребёнка, когда певица решила лечь под нож. Звезда увлеклась пластиками, причём неудачными: сейчас сложновато вспомнить, какой была Маша до всех вмешательств косметологов.Бывшая модель, телеведущая Маша Малиновская милая девушка. До неудачной пластики. Девушка всего-то хотела исправить форму губ, но они стали выглядеть только хуже. Только вглядитесь в верхнюю губу — и всё поймёте.Актриса в своё время подтянула лицо, веки, накачала губы — и всё испортила. Некогда милая и симпатичная внешность осталась в прошлом. Сейчас Проклова практически не похожа на себя, хотя саму звезду это нисколько не смущает.