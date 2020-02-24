Хоккеист Павел Буре станет отцом в четвертый раз
Известный российский хоккеист Павел Буре станет отцом в четвертый раз. Его супруга, Алина Хасанова, перестала скрывать округлившийся живот во время появления на мероприятиях, пишут СМИ.
Для жены спортсмена несмотря на то, что ей всего 33 года, этот ребенок также станет четвертым. У пары уже подрастают трое детей – сын и две дочери. Мальчика зовут Павел в честь отца, а девочек – Палина и Анастасия. Младшей всего лишь годик.
Поклонники пары принялись поздравлять Павла и Алину с грядущим пополнением в семье и пожелали им счастья и здоровья.
Напомним, что хоккеист женился на своей избраннице, с которой он познакомился на отдыхе в Турции, в 2009 году. До этого спортсмен состоял в коротком браке (всего год) с американкой Джейми Бон. По некоторым слухам, эти отношения были фиктивными, однако сам Буре категорически это отрицает.
Ранее наш портал «Медикфорум» писал, что 56-летний режиссер Квентин Тарантино в ближайшее время впервые станет отцом.
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