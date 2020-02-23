56-летний режиссер Квентин Тарантино впервые стал отцом
Квентин Тарантино – известный голливудский режиссер, автор десятков бестселлеров в области кинематографии, но вот в семейной жизни ему до сих пор не так везло. Киносценарист впервые женился в возрасте 55 лет, а в 56 стал отцом.
Первенца Квентину Тарантино подарила его супруга, 36-летняя израильская актриса и певица Даниэлла Пик. Как рассказал журналистам представитель «звездной» пары, малыш появился на свет 22 февраля. Имя мальчика пока не сообщается.
Как стало известно, ребенок родился в Тель-Авиве, в родном городе Даниэллы. Для израильской актрисы малыш также стал первенцем, как и для Тарантино, сообщает портал TMZ.
Напомним, что Квентин Тарантино и Даниэлла Пик познакомились в 2009 году, а поженились только в 2018. Для режиссера этот брак стал первым. О том, что израильская певица ждет ребенка стало известно летом прошлого года.
Ранее наш портал «Медикфорум» писал, что 44-летняя актриса Милла Йовович в третий раз стала матерью. Счастливое событие произошло в ее семье в начале февраля.
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