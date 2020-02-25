Последний маршал: чем запомнится Дмитрий Язов
Не стало легендарного маршала СССР Дмитрия Язова. Он никогда не изменял своим убеждениям и сумел прожить очень долгую жизнь.
Дмитрий Тимофеевич Язов - последний из военоначальников, удостоенных звания Маршала Советского Союза. К тому же он был последним главой военного ведомства СССР, который принимал личное участие в Великой Отечественной войне. Язов родился 8 ноября 1924 года в Омской губернии в деревне Язово, от которой и идет его фамилия. Добровольцем вступил в ряды Красной армии в самый тяжелый период ВОВ - в ноябре 1941 года, когда ему было всего 17 лет (Язов соврал про возраст). После второго ранения в ноябре 1943 отозван с фронта и назначен командиром взвода фронтовых курсов. Язов на всю жизнь связал себя с армией и сделал блестящую карьеру.
Он прошел все ступени - от командира взвода до командующего армией. В 1976 - первый заместитель командующего войсками Дальневосточного военного округа, затем командующий советскими войсками в Чехословакии, с 1984 - командующий Дальневосточным военным округом. В январе 1987 назначен заместителем министра обороны СССР, но пробыл в должности всего 4 месяца. После печально знаменитого полета Матиаса Руста и отставки маршала Соколова Язов возглавил Министерство обороны СССР. Он оставался преданным той стране, в которую верил. Именно это толкнуло его в ряды членов ГКЧП в августе 1991. Через несколько дней Язов оказался в тюрьме, откуда отправил письмо с просьбой о прощении Горбачеву.
В январе 1993 Язова амнистировали. Не раз в интервью он говорил, что ничуть не раскаивается в содеянном. Работал консультантом в Военной академии Генерального штаба, а с 2008 года - генеральным инспектором Министерства обороны России. С 90-летием Язова лично поздравляли Владимир Путин и Сергей Шойгу. В сентябре 2017 Дмитрию Язову поставили памятник в Омске. Остававшийся до конца верным своим убеждениям советский маршал умер в возрасте 95 лет после тяжелой болезни, пережив на два с половиной года любимую жену Эмму Евгеньевну. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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