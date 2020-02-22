В Ростове-на-Дону открыли памятник военным медикам
Мемориал находится на территории окружного военного госпиталя.
В открытии памятника приняли участие губернатор Василий Голубев и командующий войсками Южного военного округа Александр Дворников. Он посвящён всем военным врачам и санитарам, которые погибли во время Великой Отечественной и в локальных конфликтах.
Василий Голубев, выступивший на торжественном открытии рассказал, что на Дону в годы Великой Отечественной войны было развернуто 306 военных госпиталей. В начале военных действий из региона было мобилизовано свыше 2000 врачей и 8000 медсестер. «Мы отдаём дань уважения всем военным врачам, медсёстрам и санитаркам, которые спасали жизни людей», - прокомментировал открытие Василий Голубев.
В Ростовской области это первый памятник в честь военных медиков, ценой своих жизней спасавших защитников Отечества на полях сражений. Мемориалы в честь павших врачей есть в ряде городов РФ, в их числе — Москва, Санкт-Петербург, Ижевск, Кисловодск, Тамбов, Томск, Челябинск.
Ранее сообщалось, что возле Богоявленского собора в Орле открыли памятник российскому царю Ивану Грозному. Царя, который считается основателем города, изобразили верхом на коне. В одной руке он держит меч, а в другой – крест. Это первый памятник Ивану Васильевичу, установленный в стране.
Фигуру царя считают противоречивой. Но оценивать Ивана IV нужно в сравнении с его современниками. Тогда становится ясно, что он был куда менее жесток, чем некоторые европейские правители. Мединский напомнил, что именно при Грозном была проведена административная реформа, создана профессиональная армия и издана первая в России печатная книга.
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