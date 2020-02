Валерия предложила поклонникам обсудить ее откровенный наряд в Кремлевском дворце

View this post on Instagram

Продолжаю и дальше линию "нескромности".? Предлагаю Вам, друзья, снова обсудить тему, поднятую некоторыми подписчиками, "Можно ли в Кремлевском дворце выступать в таком" откровенном"костюме?", а я тем временем от души поблагодарю его создателя за талант @yasyaofficial. ??????