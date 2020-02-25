Валерия предложила поклонникам обсудить ее откровенный наряд в Кремлевском дворце

«Продолжаю и дальше линию "нескромности". Предлагаю Вам, друзья, снова обсудить тему, поднятую некоторыми подписчиками, «Можно ли в Кремлевском дворце выступать в таком откровенном» костюме?», - поинтересовалась Валерия у поклонников в Instagram.

«Извините, платье прекрасное, но не для депутатов государственной думы куда вы хотите подать заявку, везде свои правила», «Мне кажется, хоть с хорошей фигурой, хоть с "нехорошей" фигурой, в кремлевском свой этикет, особый. Его и надо придерживаться», «Нельзя. Вот Вы думаете, такие наряды Вас должны выделять сразу. Они выделяют, но совершенно с отрицательной стороны», «По-моему, с такой фигурой можно всё!», «Очень торжественно, ничего не скромного, вырез не показывает лишнего», - отметили подписчики.