Валерия предложила поклонникам обсудить ее откровенный наряд в Кремлевском дворце
Валерия – не только талантливая певица, счастливая жена и мать, но и большая поклонница моды. Артистка не скрывает, что следит за последними трендами, а также всегда пытается выглядеть стильно. В этот раз Валерия выбрала весьма смелый наряд для выступления.
Для мероприятия в Государственном Кремлевском Дворце 51-летняя певица надела длинное золотистое платье с глубоким декольте от российского бренда YASYA MINOCHKINA.
View this post on Instagram
Продолжаю и дальше линию "нескромности".? Предлагаю Вам, друзья, снова обсудить тему, поднятую некоторыми подписчиками, "Можно ли в Кремлевском дворце выступать в таком" откровенном"костюме?", а я тем временем от души поблагодарю его создателя за талант @yasyaofficial. ??????
«Продолжаю и дальше линию "нескромности". Предлагаю Вам, друзья, снова обсудить тему, поднятую некоторыми подписчиками, «Можно ли в Кремлевском дворце выступать в таком откровенном» костюме?», - поинтересовалась Валерия у поклонников в Instagram.
Мнения подписчиков, как часто бывает, разделились. Большинство отметили, что певица выглядит просто сногсшибательно, а другие посчитали, что для выступления в Государственном Кремлевском Дворце лучше выбрать что-то поскромнее.
«Извините, платье прекрасное, но не для депутатов государственной думы куда вы хотите подать заявку, везде свои правила», «Мне кажется, хоть с хорошей фигурой, хоть с "нехорошей" фигурой, в кремлевском свой этикет, особый. Его и надо придерживаться», «Нельзя. Вот Вы думаете, такие наряды Вас должны выделять сразу. Они выделяют, но совершенно с отрицательной стороны», «По-моему, с такой фигурой можно всё!», «Очень торжественно, ничего не скромного, вырез не показывает лишнего», - отметили подписчики.
Ранее портал «Медикфорум» писал, что 56-летняя певица Лолита похвасталась фигурой в белом купальнике и рассказала, как она готовится к выступлению.
Оставить комментарий