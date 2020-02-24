56-летняя Лолита похвасталась фигурой в белом купальнике
Для Лолиты Милявской 2019 год оказался непростым – она рассталась с молодым мужем после многих лет совместной жизни. Однако, по мнению большинства поклонников, развод пошел певице только на пользу.
В очередной раз Милявская решила похвастаться своей фигурой и собрать комплименты подписчиков. На своей странице в соцсети Instagram 56-летняя Лолита опубликовала очередное видео, на котором она позирует в одном белом слитном купальнике.
Певица рассказала, как она готовится к концерту в Германии. Так, перед выступлением артистка решила поплавать в бассейне, чтобы набраться сил.
«Я не люблю игры в здоровый образ жизни) Я прислушиваюсь к организму! Если он сказал: «Милявская, ты должна плавать через не хочу, иди! Тебе ещё работать и работать! С Удовольствием, ради любимой работы, подчиняюсь!!!», - подписала ролик знаменитость.
Многие фанаты в комментариях отметили, что Лолита прекрасно выглядит, а также сделали комплименты ее фигуре.
«Как же вы похорошели и помолодели, просто невероятно», «Роскошна до невозможности!», «Вау, красотка, купальник отпадный», «Выглядишь просто супер», «В отличной форме! А в жизни - ещё стройнее и прекраснее! Подтверждаю!», «Вы прекрасно выглядите, правда! И купальник отлично сидит», «Ничто не красит женщину, как развод», - написали интернет-пользователи.
Ранее портал «Медикфорум» писал о том, что 51-летняя певица Валерия продемонстрировала поклонникам идеальную растяжку.
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