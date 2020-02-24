56-летняя Лолита похвасталась фигурой в белом купальнике

«Я не люблю игры в здоровый образ жизни) Я прислушиваюсь к организму! Если он сказал: «Милявская, ты должна плавать через не хочу, иди! Тебе ещё работать и работать! С Удовольствием, ради любимой работы, подчиняюсь!!!», - подписала ролик знаменитость.

«Как же вы похорошели и помолодели, просто невероятно», «Роскошна до невозможности!», «Вау, красотка, купальник отпадный», «Выглядишь просто супер», «В отличной форме! А в жизни - ещё стройнее и прекраснее! Подтверждаю!», «Вы прекрасно выглядите, правда! И купальник отлично сидит», «Ничто не красит женщину, как развод», - написали интернет-пользователи.