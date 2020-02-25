Хоккеист Александр Овечкин станет отцом во второй раз
Счастливой новостью со своими подписчиками поделилась супруга хоккеиста Александра Овечкина – Анастасия Шубская. Девушка рассказала и показала, что скоро станет матерью.
На своей странице в соцсети Instagram 26-летняя Шубская опубликовала трогательный семейный снимок с мужем и сыном, на котором видно, что у модели заметно округлился живот. Очевидно, что пара ждет прибавления. Подтвердила это и сама Анастасия.
«Мы очень тебя ждём», - подписала фотографию жена хоккеиста.
«Звездные» друзья пары и многочисленные поклонники принялись поздравлять Александра и Анастасию.
«Мои хорошие. Поздравляю», — умилилась Ольга Бузова. «Поздравляем», — написала Анна Седокова. «Как это прекрасно! Поздравляю», — порадовалась за супругов актриса Елена Захарова. «Урааа!!! Поздравляю Настенька вас!! Какое счастье, молодцы», - написала певица Жасмин.
Шубская и Овечкин поженились в 2016 году, а их первенец появился на свет летом 2018 года.
Ранее наш портал «Медикфорум» писал, что 48-летний хоккеист Павел Буре станет отцом уже в четвертый раз.
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