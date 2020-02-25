Хоккеист Александр Овечкин станет отцом во второй раз

«Мы очень тебя ждём», - подписала фотографию жена хоккеиста.

«Мои хорошие. Поздравляю», — умилилась Ольга Бузова. «Поздравляем», — написала Анна Седокова. «Как это прекрасно! Поздравляю», — порадовалась за супругов актриса Елена Захарова. «Урааа!!! Поздравляю Настенька вас!! Какое счастье, молодцы», - написала певица Жасмин.