В Сети 50-летнюю Ладу Дэнс раскритиковали за увеличение губ

View this post on Instagram

#цветнастроения ? ? Прекрасный weekend с самыми близкими. Восстанавливаем свою энергию и силы в горах. ? Всех с масленицей и прекрасной погодой ? счастья вам и вашим семьям! ? ?Расскажите, кто как проводит свои праздничные выходные?