В Сети с трудом узнали изменившуюся после развода Елену Степаненко

«На съёмке с красивой женщиной и блистательной актрисой. Человек, с которым всегда тепло... Наконец- то подарил свою книгу. Иногда и женщины получают подарки на 23 февраля...», - подписал снимок юморист.

«Офигеть, я не узнала сразу. Так держать. Что ни делается, все к лучшему», «А я, признаться, засомневалась: Елена Григорьевна ли?!», «Похудела так. После развода женщины всегда молодеют!!!!», «Пластика, или мне кажется?», «Елене явно развод пошёл на пользу. Хорошеет с каждым днем!», «Старость никуда не денешь, пожилая женщина», - написали пользователи Сети.