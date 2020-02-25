В Сети с трудом узнали изменившуюся после развода Елену Степаненко
Елена Степаненко продолжает вести активную творческую деятельность, несмотря на затянувшийся раздел имущества с бывшим мужем Евгением Петросяном.
Судя по последним снимкам, появившимся в Сети, 66-летняя Елена Григорьевна не только заметно похудела, но и изменилась в целом. Новое фото со Степаненко опубликовал на своей странице в соцсети Instagram Сергей Дроботенко.
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Вообще обещанного три года ждут... Я уложился за два ? На съёмке с красивой женщиной и блистательной актрисой. Человек, с которым всегда тепло... Наконец- то подарил свою книгу. Иногда и женщины получают подарки на 23 февраля... ?????#книга #подарок #женщина #8марта #деньподругзащитниковотечества
«На съёмке с красивой женщиной и блистательной актрисой. Человек, с которым всегда тепло... Наконец- то подарил свою книгу. Иногда и женщины получают подарки на 23 февраля...», - подписал снимок юморист.
В комментариях многие интернет-пользователи написали, что с трудом узнали Степаненко. Некоторые отметили, что развод пошел ей на пользу, другие, наоборот, посчитали, что звезда юмора постарела.
«Офигеть, я не узнала сразу. Так держать. Что ни делается, все к лучшему», «А я, признаться, засомневалась: Елена Григорьевна ли?!», «Похудела так. После развода женщины всегда молодеют!!!!», «Пластика, или мне кажется?», «Елене явно развод пошёл на пользу. Хорошеет с каждым днем!», «Старость никуда не денешь, пожилая женщина», - написали пользователи Сети.
Напомним, что Степаненко и Петросян официально развелись в ноябре 2018 года. По некоторым данным, Евгений Ваганович связал себя узами брака со своей молодой ассистенткой Татьяной Брухуновой в декабре прошлого года. Официально пара эту информацию не подтверждает.
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