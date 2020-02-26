Склонные к полноте: звёзды, которые сильно поправились

Бодипозитив проникает во все сферы жизни. В основном воспринимается как принятие собственной персоны с любой фигурой – толстой, тонкой. Склонных к полноте людей много, им стало проще в обществе, их не порицают за лишнюю складочку на животе.





То же самое можно сказать о звёздах. В подборке MedikForum.ru - сильно поправившиеся знаменитости, забившие на мнение окружающих. Берите пример самокритичности и оценки!





Лолита Милявская

Большую часть жизни Лолита склонна к полноте, боролась с лишними килограммами. Звезда становилась толще, худее. В последнее время женщина даже не пытается вернуть былую стройность, молодость, даже после развода. В свои 56 она, видимо, смирилась с внешним видом.





Сергей Жуков

Помните стройного и смазливого мачо, собиравшего дискотечные залы под «18 мне уже»? Помните скулы и подкачанные руки? От стройного юноши не осталось и следа. Фигура Сергея Жукова претерпела большие изменения. Сейчас звезда эстрады весит 125 килограммов и мужчину данный факт не парит. Попытки избавиться от жира не привели к должному результату. Теперь в паре со стройняшкой-женой знаменитость выглядит нелепо, но полным мы запомнили современного певца.





Ева Польна

Роды сильно меняют фигуру женщины. Ева не стала исключением. Рождения первенца - девушка поправилась на 30 килограммов, вернуться к прошлой фигуре не смогла. Склонная к полноте Польна постоянно обещает похудеть. Стала принимать меры ради похудения? Пока незаметно.





Витас





Тембр голоса звезды известен российскому слушателю. Голос не изменился. В отличие от фигуры Витаса. С возрастом звезда сильно поправился. Существует плюс – в Китае расположены скульптуры, посвящённые Витасу, стройные, под стать молодому певцу.





Татьяна Догилева

Актриса с возрастом становилась несколько полнее, чем в молодости. Это вполне очевидное явление для многих женщин. Лишние килограммы не стали препятствием для звезды. Актриса довольна собой и считает, главное – не фигура, а талант, дела человека.





Николай Басков











Басков всегда открыто признавал свою склонность к полноте. Звезда российской эстрады постоянно сидел на каких-то диетах, занимался спортом. Последние несколько лет подобные методики как-то не сильно помогают, ведь лишние килограммы Николая стали заметны налицо.





Жасмин





Жасмин смогла избавиться от 20 кг, о чём постоянно хвасталась. Но жизнь расставила всё по местам: сейчас от прежней стройности звезды ничего не осталось