Анита Цой кардинально сменила имидж, сделав короткую стрижку

«Прическа бомба», «Только такая прическа, это супер!», «Шикарная», «Просто божественна», «Очень оригинально», «Одно слово – зачем? Зачем состригли золото волос?», «На мальчика похожа», «С длинными лучше», «Неплохо, но с локонами краше. Они любой женщине придают женственность, нежность и сексуальность», - отметили подписчики в комментариях.

На своей странице в соцсети Instagram Цой поделилась результатом работы стилистов. Всегда носившая длинные волосы артистка сделала короткую стрижку и уложила волосы набок. Образ Аниты дополнила озорная косичка розового цвета.49-летняя певица поинтересовалась у подписчиков, как им ее новая стрижка. Мнения поклонников разделились. Одни похвалили Аниту Цой за смелость и подчеркнули, что так она стала выглядеть моложе, а другим стало жаль ее длинных волос.Ранее портал «Медикфорум» писал , что 37-летняя певица Анна Седокова тоже решила поэкспериментировать с имиджем на пороге весны.