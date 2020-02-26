Анита Цой кардинально сменила имидж, сделав короткую стрижку

Анита Цой

На пороге весны звезды российской эстрады начали экспериментировать со своим имиджем, желая внести в образ какую-то новизну. Не стала исключением и Анита Цой. 49-летняя певица немало удивила поклонников новой стрижкой.

На своей странице в соцсети Instagram Цой поделилась результатом работы стилистов. Всегда носившая длинные волосы артистка сделала короткую стрижку и уложила волосы набок. Образ Аниты дополнила озорная косичка розового цвета.



49-летняя певица поинтересовалась у подписчиков, как им ее новая стрижка. Мнения поклонников разделились. Одни похвалили Аниту Цой за смелость и подчеркнули, что так она стала выглядеть моложе, а другим стало жаль ее длинных волос.

«Прическа бомба», «Только такая прическа, это супер!», «Шикарная», «Просто божественна», «Очень оригинально», «Одно слово – зачем? Зачем состригли золото волос?», «На мальчика похожа», «С длинными лучше», «Неплохо, но с локонами краше. Они любой женщине придают женственность, нежность и сексуальность», - отметили подписчики в комментариях.



Ранее портал «Медикфорум» писал, что 37-летняя певица Анна Седокова тоже решила поэкспериментировать с имиджем на пороге весны.
Теги : Анита Цой, звезды, прическа
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