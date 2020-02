37-летняя Анна Седокова кардинально сменила имидж к весне

View this post on Instagram

Мои весенние перемены. 99% людей сказали, что я пожалею, и только один @rudishin_mykhailo смело начал резать. Спасибо ему за это большое ??? ! И спасибо салону Асти @astiselfmade , за то, что сделали меня невероятно-красивой. Здесь прекрасная атмосфера и всевозможные виды услуг. Если сердце хочет перемен, то обязательно зайдите к @3.33_byasti . Ну что, голосуем! За челку или против? Да или нет?