37-летняя Анна Седокова кардинально сменила имидж к весне

«Мои весенние перемены. 99% людей сказали, что я пожалею…», - подписала снимок Седокова, а также поблагодарила мастеров за работу.

«Красавица», «Челка классная и вам идет», «Ой, как красиво», «Не-а, без челки ты моложе», «Вы красотка, но всё таки без чёлки было лучше», «Без челки было круче», «Ну без челки моложе, но мы тут не судьи, ходить тебе и решать тоже», - отметили интернет-пользователи.