37-летняя Анна Седокова кардинально сменила имидж к весне
Бывшая солистка группы ВИА Гра Анна Седокова не перестает удивлять своих подписчиков. В этот раз она предстала перед поклонниками в таком образе, в каком они никогда ее не видели.
37-летняя Анна Седокова решилась на кардинальное преображение к весне. Певица сходил в салон красоты, где ей освежили цвет волос, сделали широкие локоны, но самое главное – остригли челку. Результат работы стилистов артистка опубликовала на своей странице в соцсети Instagram.
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Мои весенние перемены. 99% людей сказали, что я пожалею, и только один @rudishin_mykhailo смело начал резать. Спасибо ему за это большое ??? ! И спасибо салону Асти @astiselfmade , за то, что сделали меня невероятно-красивой. Здесь прекрасная атмосфера и всевозможные виды услуг. Если сердце хочет перемен, то обязательно зайдите к @3.33_byasti . Ну что, голосуем! За челку или против? Да или нет?
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Этого не ожидали от меня даже близкие. Некоторые даже обиделись ? , но у меня впервые в жизни настоящая моя #Челка !!!!! Как ее правильно уложить и подстричь в этом видео от @rudishin_mykhailo . Все происходит в салоне у @astiselfmade ?? Если это видео наберёт 10.000 сердечек в комментах ???? , то я выложу сегодня фото с результатом!
Анна поинтересовалась у подписчиков, что они думают о ее весеннем преображении. Ее «звездные» коллеги оценили изменения во внешности, а вот мнения поклонников разделились. Нашлись и те, кто посчитал, что раньше певица выглядела лучше.
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Женщинам не место на работе? Помните мой предыдущий пост про женский стендап? У меня в директе он развел серьезную дискуссию. Итак девочки решили заниматься делом, которое изначально популяризировали мужчины. Нет, конечно, это не мужская профессия в принципе, дороги открыты всем, но только почему-то мужчины в юморе всегда на переднем плане. И это несмотря на то, что ещё летом Минтруд открыл более трёхсот мужских профессий для женщин ???? , ранее недоступных. Теперь мы можем работать водителем автомобиля грузоподъемностью свыше 2,5 т, членом палубной команды судов всех видов флота, парашютистом, машинистом электропоезда, слесарем по ремонту автомобилей, рыбаком прибрежного лова, трактористом-машинистом сельскохозяйственного производства, а со стендапом, значит, выступать не можем? А может дело в другом? В инстаграм все чаще всплывает активная пропаганда, что женщина не должна работать, работать должен мужчина (опять это слово - «должен» ? ) . Задача женщины - быть музой и преобразователем мужской энергии для его вдохновения и побед. Это хорошо и правильно, но что если мужчина выкачает из тебя все, и уйдёт к другому источнику? Что делать тебе без работы? Тебя только что уволили с должности музы! Я вот недавно увидела мем в интернете с крепким мужчиной, бывшим военным, который сейчас работает мастером по маникюру ?? . И кто кинет в него камень или скажет, что это не мужская профессия, если он круто делает свою работу? А как считаете вы, женщина может работать где угодно, или ее удел - сидеть дома и вдохновлять мужчину? Ставим в комментах 1 если сидеть дома и 2 если может работать ! Что думаете ?
К весне многие звезды решились на преображение. Так, накануне портал «Медикфорум» писал, что 45-летняя актриса Анна Банщикова кардинально сменила имидж, став блондинкой.
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