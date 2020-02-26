Лера Кудрявцева показала, как она выглядела 25 лет назад

«Я сначала подумала, что это Ивлеева добавила фотку в стиле ретро!», «Такая Настя Ивлеева на минималках», «Даже не изменилась! Красотка Лера!!», «Почти не изменились, сейчас более солидная», «Вообще не изменилась! Только похорошела!», - написали комментаторы под фото.

Лера Кудрявцева в этот раз решила напомнить поклонникам, как она выглядела 25 лет назад. На своей странице в соцсети Instagram 48-летняя звезда телеэкранов поделилась архивным фото, на котором ей всего 23 года.Многие подписчики оценили ретро снимок Кудрявцевой, отметив, что она несильно изменилась с тех времен. А некоторые даже сравнили ее с популярной телеведущей и блогером Настей Ивлеевой.Напомним, что в конце декабря Лере Кудрявцевой провели экстренную операцию по удалению грудных имплантов. В конце января 2020 года она впервые за много лет появилась на экране с натуральной грудью, вызвав шквал комплиментов и поддержки со стороны фанатов.