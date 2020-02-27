В Новосибирске вновь арестовали экс-директора НИИТО Михаила Садового
Вышедший две недели назад из колонии врач отправлен под домашний арест.
Сегодня, 27 февраля, суд Центрального района Новосибирска вновь арестовал бывшего руководителя НИИ травматологии и ортопедии Михаила Садового.
Как рассказывал ранее МедикФорум, Садовой был условно-досрочно освобожден из колонии 13 февраля. В 2018 году его за присвоение денег приговорили к двум с половиной годам лишения свободы.
Из материалов суда следовало, что директор НИИТО выписал своим сотрудникам большие премии, но условием их получения был возврат Садовому определенной части вознаграждения.
Как сообщает местная пресса, сейчас его подозревают в мошенничестве, связанного с госзакупками. Ущерб от мошенничества - свыше 500 миллионов.
Из информации, размещенной на официальном сайте Центрального райсуда следует, что под домашний арест Михаил Садовой помещен на два месяца, до 27 апреля.
Ранее МедикФорум сообщал о новом рентгенологическом аппарате, который скоро начнет работать в новосибирской поликлинике № 20.
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