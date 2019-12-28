Бывшего главу Биотехнопарка Новосибирска оставили под арестом
Владимира Кожевникова следственные органы подозревают во взятке, вместе с ним под стражей остался и предполагаемый посредник, Павел Шелеметьев.
Экс-главу новосибирского Биотехнопарка, который находится в наукограде Кольцово, суд Центрального района оставил в СИЗО до 29 февраля 2020 года.
Как следует из сообщения, размещенного на официальном сайте суда, так же на два месяца продлено содержание под стражей предполагаемому посреднику во взятке Павлу Шелеметьеву.
Следствие считает, что еще в 2016 году Кожевников получил взятку размером 2,5 миллиона рублей от сотрудника одной из компаний, поставлявшей в Биотехнопарк оборудование. Деньги были вознаграждением за подписание Владимиром Кожевниковым актов о приемке приборов.
Ранее МедикФорум рассказывал об очередной детской поликлинике, отремонтированной в Новосибирской области.
Читать в Яндекс.Новости 0 Комментировать Читать в Яндекс.Дзен
Читайте также
Lentainform
Подборки по темам
Новое на сайте
Оставить комментарий