Певица Кети Топурия не побоялась показаться в Сети без макияжа

«Красотка», «Какая же ты няша», «Такая красивая и настоящая», «Красотка», «Ненакрашенная, нежная, кайф», «Ну что же ты красивая то такая и настоящая?», «Замечательная естественная красота!», «Без мейка красотка», - отметили подписчики в комментариях.

Фото, на котором 33-летняя артистка запечатлена без макияжа на лице, Кети Топурия опубликовала на своей странице в соцсети Instagram. Многие поклонники по достоинству оценили натуральную красоту певицы и осыпали ее комплиментами.Некоторые также поздравляют Кети с беременностью. По слухам, певица беременна от своего нового возлюбленного Льва Деньгова. Но пока что она эти слухи не подтверждает.Ранее портал «Медикфорум» писал , что актрисы Гвинет Пэлтроу и Деми Мур посетили светскую вечеринку в Голливуде без макияжа. Именно таким был «дресс-код» мероприятия.