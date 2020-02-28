Певица Кети Топурия не побоялась показаться в Сети без макияжа

Кети Топурия

Тренд на естественность набирает всю большую популярность на Западе. Но и наши звезды не отстают. Так, известная певица Кети Топурия не побоялась показаться перед поклонниками без косметики.

Фото, на котором 33-летняя артистка запечатлена без макияжа на лице, Кети Топурия опубликовала на своей странице в соцсети Instagram.

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Многие поклонники по достоинству оценили натуральную красоту певицы и осыпали ее комплиментами. 

«Красотка», «Какая же ты няша», «Такая красивая и настоящая», «Красотка», «Ненакрашенная, нежная, кайф», «Ну что же ты красивая то такая и настоящая?», «Замечательная естественная красота!», «Без мейка красотка», - отметили подписчики в комментариях.

Некоторые также поздравляют Кети с беременностью. По слухам, певица беременна от своего нового возлюбленного Льва Деньгова. Но пока что она эти слухи не подтверждает.

Ранее портал «Медикфорум» писал, что актрисы Гвинет Пэлтроу и Деми Мур посетили светскую вечеринку в Голливуде без макияжа. Именно таким был «дресс-код» мероприятия.
Теги : звезды без макияжа, Кети Топурия, звезды
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