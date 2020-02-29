Тайный роман: эти звёзды когда-то встречались





Сейчас звёзды делятся абсолютно всем: из соцетей можно узнать подробности личной жизни актёров, певцов, политиков и других известных личностей. Когда-то не было привычки публиковать каждый шаг жизни. Некоторые тайные романы станут для читателей большой неожиданностью. Читайте скорее материал MedikForum.ru о звёздах, которые когда-то встречались.





Сара Джессика Паркер и Джон Кеннеди

Кудрявая звезда запала в сердце Джона Кеннеди-младшего во время спектакля. Актриса получила записку с приглашением на свидание и роскошный букет роз. Сара Джессика Паркер ответила взаимностью. Но долго роман не продержался — намёк на свадьбу и Кеннеди исчез из жизни Сары.





Рейчел Макадамс и Райан Гослинг

Многие помнят страстный и трогательный роман героев «Дневника памяти». В жизни ситуация оказалась противоположной — Райан Гослинг и Рейчел Макадамся ненавидели друг друга. Актёр просил заменить напарницу, но режиссёр оказался уверен в сотрудничестве и таланте. Звездам пришлось терпеть друг друга. В последнем дубле между актёрами промелькнула искра: Рейчел и Райан встречались три года.





Лиззи Каплан и Мэттью Перри

Известный холостяк Перри предпочитает скрывать личную жизнь. В 2006 году он начал встречаться с Лиззи Каплан. Шесть лет пара делала вид, что просто друзья. Расставание было таким же тихим, как тайный роман.





Риз Уизерспун и Джейк Джилленхол

Джейк и Риз встречались два года. Мужчина вёл себя благородно, принял двух детей актрисы. Уизерспун не хотела серьёзного. Постоянные отказы в бракосочетании надоели Джилленхолу - покинул любимую, но страдал по поводу разрыва.





Пенелопа Крус и Мэттью Макконахи

В фильме «Сахар» на смену Тому Крузу пришёл Мэттью Макконахи. Между главными героями завязался бурный роман. Красивый роман продлился недолго. Звезды решили выбрать карьеру, не счастливый брак.





Блейк Лайвли и Леонардо Ди Каприо











Самый завидный холостяк Голливуда встречался со звездой сериала «Сплетницы». Пять месяцев романа были тяжёлыми для обоих — девушка хотела брака, детей, а Лео это было не нужно. Постоянные выходки Блейк привели к расставанию — и вскоре актриса оказалась в объятиях Райана Рейнольдса.





Рене Зелльвегер и Джим Керри

Парочка стала встречаться на съемках фильма «Я, снова я и Ирэн». Существуют две версии, почему роман не задался. По одной — Рене устала ждать предложения и поставила ультиматум: или свадьба, или разрыв. По второй — Джим оказался не таким весёлым в жизни, постоянные депрессии актёра надоели его избраннице.





Рианна и Шайя Лабаф

Актёр считает роман с Рианной не примечательным, а певица помнит каждое свидание. Шайа Лабаф не отличался примерным характером, звезду с трудом можно назвать идеальным бойфрендом. Не раз оказывался в полиции, попадал в ДТП, явился на премьеру фильма с бумажным пакетом на голове. Запоминающийся роман!