Игорь Крутой показал, как Алла Пугачева выглядела 25 лет назад

Четверть века назад, когда у меня были длинные волосы и намного больший вес, я написал песню, вошедшую в альбом Аллы Пугачёвой @alla_orfey «Не делайте мне больно, господа», фрагмент презентации которого с удовольствием показываю вам... За эти годы «Любовь, похожую на сон» пели многие и каждый по-своему (замечательно это сделали Лара Фабиан и Димаш Кудайберген), но первой её великолепно исполнила Примадонна, благодаря которой песню полюбили все! Очень трогательно наблюдать за презентацией 25-летней давности: гениальный Михаил Жванецкий, Великая Алла Борисовна, влюблённый Филя, улыбающиеся Юра Николаев и Дима Маликов с супругой Леной, кайфующий рулевой «Обоза» Иван Демидов, поэт, написавший больше всех стихов для Аллы, Илья Резник, и танцующий только медленные танцы автор музыки... «Как молоды мы были... как искренне любили... как верили в себя...» #аллапугачёва #примадонна #любовьпохожаянасон #ларафабиан #димашкудайберген #михаилжванецкий #филиппкиркоров #юрийниколаев #димамаликов #ивандемидов #ильярезник