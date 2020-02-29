Игорь Крутой показал, как Алла Пугачева выглядела 25 лет назад
В последнее время Аллу Пугачеву все больше упрекают в чрезмерном увлечении пластикой. Но мало кто спорит, что Примадонна по-прежнему хорошо выглядит и на сцене всегда остается молодой. Композитор Игорь Крутой решил напомнить поклонникам о том, как любимая многими певица выглядела четверть века назад.
У себя на странице в соцсети Instagram Игорь Яковлевич опубликовал архивное видео 1995 года, на котором композитор танцует с Аллой Борисовной под ее композицию «Любовь, похожая на сон». На кадрах также можно увидеть молодых Филиппа Киркорова, Дмитрия Маликова с женой и других артистов.
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Четверть века назад, когда у меня были длинные волосы и намного больший вес, я написал песню, вошедшую в альбом Аллы Пугачёвой @alla_orfey «Не делайте мне больно, господа», фрагмент презентации которого с удовольствием показываю вам... За эти годы «Любовь, похожую на сон» пели многие и каждый по-своему (замечательно это сделали Лара Фабиан и Димаш Кудайберген), но первой её великолепно исполнила Примадонна, благодаря которой песню полюбили все! Очень трогательно наблюдать за презентацией 25-летней давности: гениальный Михаил Жванецкий, Великая Алла Борисовна, влюблённый Филя, улыбающиеся Юра Николаев и Дима Маликов с супругой Леной, кайфующий рулевой «Обоза» Иван Демидов, поэт, написавший больше всех стихов для Аллы, Илья Резник, и танцующий только медленные танцы автор музыки... «Как молоды мы были... как искренне любили... как верили в себя...» #аллапугачёва #примадонна #любовьпохожаянасон #ларафабиан #димашкудайберген #михаилжванецкий #филиппкиркоров #юрийниколаев #димамаликов #ивандемидов #ильярезник
Многие подписчики Игоря Яковлевича отметили, что за четверть века он практически не изменился, а некоторые даже посчитали, что сейчас маэстро выглядит лучше, как и Алла Борисовна.
Ранее портал «Медикфорум» писал, что юморист Максим Галкин опубликовал редкое семейное фото с женой и детьми, вызвав настоящий фурор в Сети.
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