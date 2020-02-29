Игорь Крутой показал, как Алла Пугачева выглядела 25 лет назад

«За эти годы «Любовь, похожую на сон» пели многие и каждый по-своему (замечательно это сделали Лара Фабиан и Димаш Кудайберген), но первой её великолепно исполнила Примадонна, благодаря которой песню полюбили все!», - подписал ролик Крутой.

У себя на странице в соцсети Instagram Игорь Яковлевич опубликовал архивное видео 1995 года, на котором композитор танцует с Аллой Борисовной под ее композицию «Любовь, похожая на сон». На кадрах также можно увидеть молодых Филиппа Киркорова, Дмитрия Маликова с женой и других артистов.Многие подписчики Игоря Яковлевича отметили, что за четверть века он практически не изменился, а некоторые даже посчитали, что сейчас маэстро выглядит лучше, как и Алла Борисовна.Ранее портал «Медикфорум» писал , что юморист Максим Галкин опубликовал редкое семейное фото с женой и детьми, вызвав настоящий фурор в Сети.