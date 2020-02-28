Максим Галкин показал домашнее фото с женой и маленькими детьми
Максим Галкин – не только успешный шоумен и юморист, но и заботливый отец. Совсем недавно артист вместе с детьми ездил кататься на лыжах в Италию, не побоявшись коронавируса.
Именно в горах Гарри и Лиза впервые встали на лыжи, чем Галкин поспешил похвастаться. А по возвращению домой мужа и детей ждала Алла Пугачева. 43-летний юморист поспешил порадовать поклонников трогательным домашним фото, на котором запечатлены его наследники и супруга.
«Хороший день дома», - подписал семейное фото Максим Галкин.
Верные подписчики артиста не смогли пройти мимо такого снимка, не оставив множество теплых комментариев.
«Замечательная, красивая, чудесная семья! Будьте счастливы:) хорошего весеннего настроения вам всем!!!», «Сколько счастья на одном фото!!!», «Замечательная фотография, счастья Вашей семье, Максим!», «С такими ангелочками день не может быть не прекрасным», - отметили поклонники.
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