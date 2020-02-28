Максим Галкин показал домашнее фото с женой и маленькими детьми

«Хороший день дома», - подписал семейное фото Максим Галкин.

«Замечательная, красивая, чудесная семья! Будьте счастливы:) хорошего весеннего настроения вам всем!!!», «Сколько счастья на одном фото!!!», «Замечательная фотография, счастья Вашей семье, Максим!», «С такими ангелочками день не может быть не прекрасным», - отметили поклонники.