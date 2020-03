40-летняя актриса Елена Подкаминская стала мамой в третий раз

View this post on Instagram

Весна! Счастье же! Справедливости ради стоит признать: а февраль оказался не так уж и плох! Во всяком случае, 21го числа, в самый светлый, солнечный день этого месяца, когда пахло вот этой самой, долгожданной весной, и глаза слепило от синевы небес, я родила сына! ? ? Photo @emgrigorieva? MuaH @afinogenovaolga? Style @lisakova?