40-летняя актриса Елена Подкаминская стала мамой в третий раз

«Весна! Счастье же! Справедливости ради стоит признать: а февраль оказался не так уж и плох! Во всяком случае, 21-го числа, в самый светлый, солнечный день этого месяца, когда пахло вот этой самой долгожданной весной и глаза слепило от синевы небес, я родила сына!», - сообщила Елена Подкаминская.

Ребенок Подкаминской появился на свет еще 21 февраля, однако об этом событии 40-летняя актриса рассказала только сейчас. Звезда телеэкранов опубликовала фото в Instagram , на котором она была еще беременной, и поделилась своей большой радостью.Поклонники принялись поздравлять актрису с рождением сына и желать маме и ребенку крепкого здоровья и счастья.Напомним, что у Елены Подкаминской уже есть две дочери от разных отношений. В 2010 году актриса родила дочь Полину и первого мужа, бизнесмена Александра Пляцевого, а в 2017 году на свет появилась Ева от второго супруга Дениса Гущина.Ранее портал «Медикфорум» писал , что испанский певец Энрике Иглесиас и российская теннисистка Анна Курникова дали своей новорожденной дочери русское имя.