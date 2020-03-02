40-летняя актриса Елена Подкаминская стала мамой в третий раз
Известная российская актриса Елена Подкаминская поделилась с поклонниками радостным событием – звезда сериалов «Кухня» и «ИП Пирогова» стала мамой в третий раз.
Ребенок Подкаминской появился на свет еще 21 февраля, однако об этом событии 40-летняя актриса рассказала только сейчас. Звезда телеэкранов опубликовала фото в Instagram, на котором она была еще беременной, и поделилась своей большой радостью.
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Весна! Счастье же! Справедливости ради стоит признать: а февраль оказался не так уж и плох! Во всяком случае, 21го числа, в самый светлый, солнечный день этого месяца, когда пахло вот этой самой, долгожданной весной, и глаза слепило от синевы небес, я родила сына! ? ? Photo @emgrigorieva? MuaH @afinogenovaolga? Style @lisakova?
«Весна! Счастье же! Справедливости ради стоит признать: а февраль оказался не так уж и плох! Во всяком случае, 21-го числа, в самый светлый, солнечный день этого месяца, когда пахло вот этой самой долгожданной весной и глаза слепило от синевы небес, я родила сына!», - сообщила Елена Подкаминская.
Поклонники принялись поздравлять актрису с рождением сына и желать маме и ребенку крепкого здоровья и счастья.
Напомним, что у Елены Подкаминской уже есть две дочери от разных отношений. В 2010 году актриса родила дочь Полину и первого мужа, бизнесмена Александра Пляцевого, а в 2017 году на свет появилась Ева от второго супруга Дениса Гущина.
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