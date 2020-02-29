Энрике Иглесиас дал дочери русское имя
В конце января российская теннисистка Анна Курникова и ее возлюбленный, испанский певец Энрике Иглесиас стали родителями в третий раз. У «звездной» пары родилась дочь.
Имя малышки, как и саму беременность Анны, родители долго держали в тайне. Лишь на днях сам 44-летний артист рассказал, что девочку назвали Машей (именно Машей, а не Марией).
Певец признался, что имя дочери выбрала его супруга. Также он рассказал, что учит русский язык, а дома пара говорит на смеси испанского, английского и русского.
«Русское имя для нашей дочки выбрала Анна, мне оно очень нравится. С помощью Анны я учу русский язык и уже могу немного на нем объясняться. Дома мы говорим на смеси трех языков: испанского, русского и английского», - рассказал Иглесиас в интервью порталу «Лента.ру».
Он также выразил надежду, что их дети смогут приобщиться к разным культурам.
Также Энрике признался, что они с Анной не планировали третьего ребенка. «Все получилось само собой, но я очень счастлив», - добавил артист.
Напомним, что третий ребенок Курниковой и Иглесиаса появился на свет 30 января. У пары также есть двое детей, которые родились в 2017 году. При этом Анна и Энрике встречаются с 2001 года.
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