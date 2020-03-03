Елена Подкаминская раскрыла имя третьего ребенка и подробно рассказала о родах

«Я не афишировала беременность – как и в предыдущий раз, с Евой. Хочется тишины и спокойствия в этот период», - рассказала Подкаминская.

«Все прошло, как и было запланировано, мы чувствуем себя хорошо», - добавила звезда телеэкранов.