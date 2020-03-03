Елена Подкаминская раскрыла имя третьего ребенка и подробно рассказала о родах
21 февраля известная российская актриса Елена Подкаминская стала мамой в третий раз. После двух дочек артистка родила сына. Свою беременность Подкаминская тщательно скрывала, но теперь решила в подробностях рассказать обо всем.
Звезда сериалов «Кухня» и «ИП Пирогова» в интервью журналу «ОК!» объяснила, почему она не афишировала свое «интересное» положение.
«Я не афишировала беременность – как и в предыдущий раз, с Евой. Хочется тишины и спокойствия в этот период», - рассказала Подкаминская.
Также 40-летняя артистка раскрыла имя ребенка. Они с супругом Денисом Гущиным решили назвать сына Александром. Процесс родов, как и в предыдущий раз, проходил в домашних условиях.
«Все прошло, как и было запланировано, мы чувствуем себя хорошо», - добавила звезда телеэкранов.
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“No sugar, no spicy, no pepper, no cold, no soy sauce, no curry...” Да, официанты тайского королевства, наверняка, вспоминают меня с легким холодком в сердце ? Несметное количество моих “no” им приходилось выслушивать и запоминать постоянно. И только кокосу досталось мое безоговорочное “yes”! ? Пить - удовольствие, втирать - наслаждение. Скучаю по этому дару природы, и, значит, кокосовому безумию - Быть! ? #muah @malkovamua #photo @safronova.photo
Напомним, что о том, что она стала мамой в третий раз, актриса рассказала буквально на днях, немало удивив своих подписчиков. У Елены Подкаминской уже есть две дочери – девятилетняя Полина и двухлетняя Ева. Девочки родились от разных отцов.
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