Папу Римского проверили на коронавирус. Результаты неутешительные
Несколько дней в средствах массовой информации не утихает шумиха относительно состояния здоровья Папы Римского Франциска. Понтифик на протяжении нескольких дней отменяет все мероприятия. Такое в Ватикане происходит впервые. Из-за этого многие предположили, что Папа Римский заболел коронавирусом. Это подтверждает и тот факт, что сейчас в Италии наблюдается вспышка этого смертельного недуга.
Газета Il Messaggero сообщила, что понтифика все же решили проверить на коронавирус, поскольку он уже длительное время чувствует недомогание. Тест показал отрицательные результаты. Таким образом, Папа Римский не болеет коронавирусом, но радоваться этому не стоит. Дело в том, что медики не смогли обнаружить причину недомогания Франциска. После обследования врачи подтвердили, что понтифик полностью здоров.
Сейчас Ватикан закрыт на карантин. Такое решение приняли в связи с тем, что один из ватиканских священников контактировал с французским священнослужителем, которого госпитализировали с подозрением на коронавирус нового типа.
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