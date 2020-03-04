Папу Римского проверили на коронавирус. Результаты неутешительные

Газета Il Messaggero сообщила, что понтифика все же решили проверить на коронавирус, поскольку он уже длительное время чувствует недомогание. Тест показал отрицательные результаты. Таким образом, Папа Римский не болеет коронавирусом, но радоваться этому не стоит. Дело в том, что медики не смогли обнаружить причину недомогания Франциска. После обследования врачи подтвердили, что понтифик полностью здоров.Сейчас Ватикан закрыт на карантин. Такое решение приняли в связи с тем, что один из ватиканских священников контактировал с французским священнослужителем, которого госпитализировали с подозрением на коронавирус нового типа.