Медики выяснили, с кем контактировал заболевший коронавирусом в Москве
Оперативный штаб по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в Москве сообщил о том, что определил людей, с которыми взаимодействовал заболевший коронавирусом мужчина. Врачи госпитализировали шесть родственников и пятерых друзей инфицированного. Пока у них не наблюдаются симптомы ОРВИ. Диагноз коронавирус у них также не подтвердился.
Медики подчеркнули, что госпитализированные находились в отпуске и не контактировали с коллегами по работе. Также под наблюдение попали 13 пассажиров рейса, с которыми зараженный мужчина прибыл из Италии. У них были обнаружены симптомы ОРВИ.
Ранее сообщалось, что заболевший коронавирусом прибыл в Москву из Италии 23 февраля. Через несколько дней он сам обратился в больницу.
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