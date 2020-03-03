Медики выяснили, с кем контактировал заболевший коронавирусом в Москве

Минздрав

Оперативный штаб по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в Москве сообщил о том, что определил людей, с которыми взаимодействовал заболевший коронавирусом мужчина. Врачи госпитализировали шесть родственников и пятерых друзей инфицированного. Пока у них не наблюдаются симптомы ОРВИ. Диагноз коронавирус у них также не подтвердился.

Медики подчеркнули, что госпитализированные находились в отпуске и не контактировали с коллегами по работе. Также под наблюдение попали 13 пассажиров рейса, с которыми зараженный мужчина прибыл из Италии. У них были обнаружены симптомы ОРВИ.

Ранее сообщалось, что заболевший коронавирусом прибыл в Москву из Италии 23 февраля. Через несколько дней он сам обратился в больницу.
Теги : Москва, коронавирус
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Медики выяснили, с кем контактировал заболевший коронавирусом в Москве