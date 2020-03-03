Медики выяснили, с кем контактировал заболевший коронавирусом в Москве

Медики подчеркнули, что госпитализированные находились в отпуске и не контактировали с коллегами по работе. Также под наблюдение попали 13 пассажиров рейса, с которыми зараженный мужчина прибыл из Италии. У них были обнаружены симптомы ОРВИ.Ранее сообщалось, что заболевший коронавирусом прибыл в Москву из Италии 23 февраля. Через несколько дней он сам обратился в больницу.