Папа Римский третий день подряд отменяет мероприятия из-за недомогания
Папа Римский Франциск уже третий день подряд отменяет официальные мероприятия из-за проблем со здоровьем. СМИ отмечают, что такое за семь лет нахождения понтифика во главе Ватикана наблюдается впервые.
Как сообщили в пресс-службе Ватикана, несмотря на недомогание папа римский продолжает принимать людей лично и заниматься работой в своей резиденции.
За семь лет Франциск ни разу не отменял официальных аудиенций и мероприятий, но уже третий день он не появляется на публике, передает агентство Associated Press.
Пресса отмечает, что в молодые годы Франциск лишился части легкого из-за респираторного заболевания.
Напомним, что Италия – страна с наибольшим числом заболевших коронавирусом в Европе. По последним данным, число инфицированных людей в этой стране достигло 889 человек. Есть и погибшие. После Италии опасный вирус начал распространяться и на другие соседние европейские страны: Швейцарию, Хорватию, Германию, Австрию, Францию и так далее.
Ранее портал «Медикфорум» писал, что Всемирная организация здравоохранения похвалила Россию за «агрессивный подход» против коронавируса.
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