«Стараюсь не водить ее в простые места»: Бойфренд Бузовой впервые откровенно рассказал об их романе

«Я в Олю влюбился, она в меня. Меня стало тянуть к человеку. Я сидел и смотрел на нее», - сказал артист.

«Я трачу много денег на свой продакшн и столько же трачу на Олю. Понимаю, что у нее есть уровень, и стараюсь не водить ее в простые места», — отметил Давид.