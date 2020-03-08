Международный женский день: как звезды отмечают 8 марта?
Восьмое марта – международный женский день, который отмечают во многих странах мира. Эта дата связана с эмансипацией и борьбой за равные права. В России это, прежде всего, день цветов, подарков и улыбок. Как же наши звезды отмечают восьмое марта?
В Международный женский день лента Instagram пестрит многочисленными фотографиями с цветами и поздравлениями. Не остались в стороне от праздника и российские звезды.
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Когда девочки любимые, то и глаза светятся счастьем!!! ? ?? Смотрю на эти солнечные цветы, и так хочется, чтобы внутри у каждой светило своё внутреннее солнце: яркое, жаркое, нежное, беззаботное и прекрасное!!! ??? Сияйте, расцветайте, дарите этому миру красоту и нежность!!! ??? С праздником, девочки!!! ??? #ТатьянаНавка #НадеждаПескова #8марта #спраздником #женское #красота
Так, Татьяна Навка опубликовала снимок, на котором она позирует с дочерью и охапкой роз. Фигуристка заметила, что когда женщины любимы, то их глаза всегда светятся счастьем.
«Сияйте, расцветайте, дарите этому миру красоту и нежность!!!», - пожелала подписчицам Навка.
Светская львица и продюсер Яна Рудковская опубликовала ролик, на котором она запечатлела, как ее дорогие мужчины – муж Евгений Плющенко и сын Саша дарят ей подарки, а также читают стихотворение.
Певица Вера Брежнева весьма оригинально поздравила женщин с 8 марта. Она поделилась черно-белым снимком, где она пьет шампанское прямо из своей туфли. Артистка также рассказала, что сегодня она будет праздновать на своем же концерте в Майами.
А вот Ксения Бородина и Ольга Орлова отправились отмечать праздник, который еще и по совместительству является днем рождения Бородиной, во французские Альпы. С заснеженных гор Куршевеля звезды телеэкранов шлют пламенный привет поклонникам.
Еще один звездный день рождения 8 марта у мужа Наташи Королевой – Тарзана. Артист сегодня отмечает юбилей – 50 лет. Поклонникам с трудом верится в это, учитывая то, в какой прекрасной форме держит себя Сергей Глушко. Королева записала ролик по случаю праздника, тепло поздравив любимого мужа.
Ранее портал «Медикфорум» писал о том, что американская певица Кэти Перри ждет ребенка от актера Орландо Блума.
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