Международный женский день: как звезды отмечают 8 марта?

Когда девочки любимые, то и глаза светятся счастьем!!! ? ?? Смотрю на эти солнечные цветы, и так хочется, чтобы внутри у каждой светило своё внутреннее солнце: яркое, жаркое, нежное, беззаботное и прекрасное!!! ??? Сияйте, расцветайте, дарите этому миру красоту и нежность!!! ??? С праздником, девочки!!! ??? #ТатьянаНавка #НадеждаПескова #8марта #спраздником #женское #красота