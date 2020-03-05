Певица Кэти Перри ждет ребенка от актера Орландо Блума
Знаменитая американская певица Кэти Перри впервые станет мамой. Счастливое событие должно произойти летом этого года. Отцом ребенка станет актер Орландо Блум.
О том, что Кэти Перри скоро станет мамой, певица «объявила» в новом клипе под названием NeverWorn White, где виден ее заметно округлившийся живот. Также 36-летняя звезда написала на своей странице в Instagram о том, что «предстоящее лето будет жарким». Известно, что отцом ребенка является возлюбленный Перри – 43-летний актер Орландо Блум.
Многочисленные поклонники принялись поздравлять Кэти и ее бойфренда со скорым появлением на свет малыша, а также пожелали певице крепкого здоровья и благополучия.
Отметим, что отношения Перри и Блума не всегда были безоблачными. Пара начала встречаться в 2016 году, но уже в 2017-м они объявили о расставании. Затем в 2018 году звезды Голливуда снова сошлись, а в начале 2019-го они удивили всех новостью о помолвке.
Для артистки этот ребенок станет первым, а для актера – вторым.
Ранее портал «Медикфорум» писал, что 40-летняя актриса Елена Подкаминская раскрыла имя третьего ребенка и подробно рассказала о родах.
Оставить комментарий