Артист балета Сергей Полунин и фигуристка Елена Ильиных дали сыну необычное имя
В январе российская фигуристка Елена Ильиных и ее возлюбленный, артист балета Сергей Полунин впервые стали родителями. На свет появился мальчик, при этом спортсменка скрывала рождение ребенка вплоть до начала марта. Теперь пара еще больше удивила поклонников.
Как выяснилось, Полунин и Ильиных выбрали для первенца весьма необычное имя – Мир. Судя по всему, сейчас это очень популярно среди знаменитостей. Напомним, что певица Нюша и ее муж Игорь Сивов назвали свою дочь, родившуюся в ноябре 2018 года, Симбой.
Имя ребенка Полунин и Ильиных раскрыли в интервью журналу Hello.
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Thanks a lot for your warm wishes! @blackswanei and I are happy and grateful! Our first exclusive interview as parents will be released in @hello__ru tomorrow! // Спасибо за ваши поздравления! Мы безмерно счастливы и бесконечно благодарны! Уже завтра вы сможете прочитать наше первое интервью в качестве родителей в российском номере журнала Hello! #sergeipolunin #parents #hellomagazine
«Спасибо за ваши поздравления! Мы безмерно счастливы и бесконечно благодарны!» - написал артист балета на своей странице в соцсети Instagram.
Многочисленные поклонники принялись поздравлять пару с рождением малыша, а также удивились его необычному имени.
Напомним, что фигуристка Елена Ильиных и танцор Сергей Полунин пока не состоят в официальных отношениях.
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