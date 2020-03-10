Артист балета Сергей Полунин и фигуристка Елена Ильиных дали сыну необычное имя

Сергей Полунин и Елена Ильиных

В январе российская фигуристка Елена Ильиных и ее возлюбленный, артист балета Сергей Полунин впервые стали родителями. На свет появился мальчик, при этом спортсменка скрывала рождение ребенка вплоть до начала марта. Теперь пара еще больше удивила поклонников.

Как выяснилось, Полунин и Ильиных выбрали для первенца весьма необычное имя – Мир. Судя по всему, сейчас это очень популярно среди знаменитостей. Напомним, что певица Нюша и ее муж Игорь Сивов назвали свою дочь, родившуюся в ноябре 2018 года, Симбой.

Имя ребенка Полунин и Ильиных раскрыли в интервью журналу Hello.



«Спасибо за ваши поздравления! Мы безмерно счастливы и бесконечно благодарны!» - написал артист балета на своей странице в соцсети Instagram.

Многочисленные поклонники принялись поздравлять пару с рождением малыша, а также удивились его необычному имени.



Напомним, что фигуристка Елена Ильиных и танцор Сергей Полунин пока не состоят в официальных отношениях. 
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