StarHit: рэпер Джиган и Оксана Самойлова разводятся
На днях стало известно о проблемах в идеальной на первый взгляд паре. Рэпер Джиган и его супруга Оксана Самойлова сильно поругались из-за выходок артиста.
По информации издания StarHit, родители четверых детей рэпер и его жена Оксана Самойлова, которая недавно снова стала мамой, решили развестись. Причем инициатором стала именно супруга музыканта. Официально ни Джиган, ни Оксана эту информацию пока не подтвердили.
Близкие семьи также поделились с журналистами, что отношения в «звездной» паре давно не ладятся.
Напомним, ранее стало известно, что 34-летний Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн) испугал поклонников странными роликами в соцсетях, на которых он не просто был и нетрезв, но и еще и нецензурно выражался в присутствии маленьких детей и просил их «принести ему пива». Кроме того, в Сети появились кадры, на которых видно, что артист развлекается в клубах с другими девушками.
В феврале в семье Джигана и Самойловой появился долгожданный сын. У них также есть три дочери. Многим поклонникам пара казалась идеальной до последних событий – по крайней мере, именно такими Оксана и Денис выглядели в Сети.
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