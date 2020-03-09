Рэпер Джиган попал в реабилитационный центр после скандала в Сети
В семье рэпера Джигана и Оксаны Самойловой восьмое марта оказалось не таким радостным, как у других российских знаменитостей. По последней информации, музыкант попал в реабилитационный центр в США.
На днях 34-летний артист вышел в прямой эфир на своей странице в Instagram и начал нецензурно выражаться. Многие заметили, что Джиган был нетрезв. В том числе поклонников привело в шок то, что он ругался матом в присутствии своих маленьких детей и даже просил их «принести ему пива».
В то же время супруга Джигана, Оксана Самойлова, пропала из соцсетей, написав лишь у себя в «историях» в Instagram, что «она больше не хочет просыпаться в этот мир». Судя по всему, в семье произошел скандал.
Кроме того, в Сети появились видео того, как музыкант проводит время в клубах в компании девушек. Сам артист вышел на связь с подписчиками, сообщив, что он находится в «психушке». Судя по геолокации, Джиган действительно публикует посты в Instagram из реабилитационного центра в Майами.
Напомним, что меньше месяца назад в семье «звездной» пары произошло пополнение – на свет появился долгожданный сын. Также у Самойловой и ее мужа есть три дочери.
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