Голливудского актера Чарли Шина обвинили в изнасиловании несовершеннолетнего
Очередной скандал в Голливуде. На этот раз он коснулся известного голливудского актера Чарли Шина. Звезду кинофильмов обвинили в изнасиловании несовершеннолетнего.
Обвинения в таком тяжком преступлении 52-летнему Шину выдвинул другой американский актер Кори Фельдман. По его словам, Чарли Шин надругался над его коллегой по фильму «Лукас» в 1989 году – Кори Хэймом. На тот момент ему было всего 13 лет.
В свою очередь, сам звезда сериала «Два с половиной человека» опроверг все обвинения, назвав их клеветой. Также Чарли Шин сослался на мать Кори Хэйма, которая всегда защищала Шина и также отвергала все обвинения в его адрес, пишет издание The Huffington Post.
Стоит отметить, что сам актер Кори Хэйм умер 10 марта 2010 года в возрасте 38 лет от воспаления легких.
Напомним, что Чарли Шин не первый раз оказывается в центре скандала. Не так давно актер признался, что болен ВИЧ, после чего на него посыпались судебные иски от женщин, которых он не предупреждал о своем статусе, вступая с ними в интимную связь.
Ранее портал «Медикфорум» писал о признании актрисы Джейн Фонды, которая рассказала, что ее изнасиловали в детском возрасте.
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