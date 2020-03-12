Харви Вайнштена посадят в тюрьму с больницей
Опозоренный голливудский продюсер Харви Вайнштейн будет отбывать срок в 23 года в одной из двух тюрем Нью-Йорка, имеющих продвинутые медблоки. Пока что миллионера снова отвезли в городскую больницу.
67-летний Харви Вайнштейн признан судом присяжных виновным в нескольких эпизодах изнасилований начинающих голливудских актрис. Судья приговорил его к 23 годам заключения в тюрьме строго режима, причем прошение о помиловании он сможет подать через 20 лет. Это значит, что Харви, вероятней всего, не выйдет на свободу живым. У него остались два варианта - апелляция, надежд на успех котороймало, а также тяжелая болезнь. Если состояние здоровья заключенного оценивается крайне тяжелым, то он может быть освобожден досрочно по гуманитарным соображениям. Обычно свободу получают жертвы нейродегенеративных болезней и опухолей, что называется, за три дня до смерти.
Харви Вайнштейн все заседания суда посещал в инвалидной коляске, а после вердикта присяжных сразу попал с гипертоническим кризом в больницу на Манхэттене. Позднее оттуда его доставили в тюрьму, из которой снова привезли на суд для выслушивания приговора. После приговора Харви опять угодил в больницу прямо из тюрьмы. Теперь ему предстоит оказаться в одной из двух тюрем строгого режима Нью-Йорка, где есть полноценные медицинские блоки стационарного лечения зэков.
Вайнштейн страдает от запущенной гипертонии и болей в спине. Специально для больных заключенных построены тюрьмы, в которых работают квалифицированные врачи. Отметим, что Харви, вероятно, придется участвовать в еще одном судебном процессе в Лос-Анджелесе, где против него также выдвинуты обвинения сексуального характера, пишет The Daily Mail. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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