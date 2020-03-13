Светлана Бондарчук опубликовала откровенное фото

Телеведущая Светлана Бондарчук на своей странице в соцсети опубликовала фото в черном пальто на голое тело.

«Друзья! Обращаюсь к вам, на моей странице не так много хейтеров, мне повезло с моей аудиторией, но, конечно, без этих никуда! Все любители горячих, жестких и дерзких комментариев, у вас есть шанс отличиться», — написала телеведущая под фото в Instagram, дразня хейтеров.





Однако 51 -летнюю Бондарчук засыпали комплиментами, поклонники восхитились ее смелостью и красотой. Они написали, что в свои годы Светлана прекрасно выглядит и пожелали ей долго оставаться в хорошей форме.