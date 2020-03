Светлана Бондарчук опубликовала откровенное фото

View this post on Instagram

Друзья! Обращаюсь к вам ?? на моей странице не так много хейтеров, мне повезло с моей аудиторией ? но конечно без этих ?? никуда!!! Все любители горячих, жестких и дерзких комментариев ?? у вас есть шанс отличиться ? Если вы смелы не только в комментариях под моим фото и в блоге Лены Миро ? но и способны встретиться со мной и сказать глядя в мои грустные глаза о возрасте, фигуре и тд ?? то я буду рада увидеться со смельчаком и взять мини интервью для моего проекта «Света вокруг Света» P.S. пишите по тел +79776780014 и мы договоримся о нашей встрече ?? жду тебя, мой любимый хейтер!