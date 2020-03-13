"Пугачёва - главное разочарование в жизни": критик Сергей Соседов и его громкие заявления о звёздах

Музыкальный критик и бывший журналист Сергей Соседов сейчас славится громкими заявлениями. Критик регулярно проходится по личностям, добившимся колоссального успеха на российской эстраде. Что и про кого говорил Сергей Соседов, вспоминает MedikForum.ru.





Осенью 2018 года под раздачу попала певица Нюша. Сергей Соседов заявил, что это вообще не певица.





– Это вообще не певица, а проект. Она никому не интересна. Это всё без образа, без темы, это вообще ни о чём. Просто некая усреднённая эстетика. Но когда ты знаешь, что на сцене были Кристалинская и Пьеха, то ты уже никакую Нюшу слушать не будешь, это вообще не песни, а чёрт знает что, – сказал Соседов.





Он подчеркнул, что имя Нюши ассоциируется у него с чем-то сельским. Примечательно, что артистка тогда была беременной. Но реагировать на заявление критика не стала.





Любимицей Сергея Соседова всегда была Алла Пугачёва. Не раз критик проходился по личности рыжеволосой жены Максима Галкина. Обычно Примадонна сравнивалась с самой собой в более ранние годы. Заявления Сергея Соседова порой могли быть обидными.





– Пугачёва – главное разочарование в моей жизни. То, что она сегодня делает, это чудовищно. Ей не позволительно падать так низко. Несмыкание связок, тембра нет, петь нечем. Голос плоский, а выходить с таким репертуаром… Ей надо давно уйти со сцены, – уверен Сергей Соседов.





Не стал сдерживаться в высказываниях критик после смерти Юлии Началовой. Пока вся страна скорбела по поводу скоропостижной гибели артистки, Сергей Соседов среагировал весьма жёстко, узнав, что в память о Началовой проведут концерт.





– Вы в своём уме?! Какой к чёрту концерт памяти? Что она сделала для этого фестиваля? Почему её там надо вспоминать? Тем более что певица очень посредственная, – заявил Соседов.





Доставалось и Ольге Бузовой, самой популярной певице в России на данный момент. Мысль, что девушка могла представлять страну на «Евровидении», привела в бешенство бывшего журналиста.





– По поводу перспектив Бузовой? Никаких перспектив у неё нет, абсолютно ноль перспектив. Она не талантлива, у неё нет слуха, к сожалению, у неё нет голоса, она бездарна, надо называть вещи своими именами, – катком прошёлся Соседов по ведущей «Дома 2».





Балерина Анастасия Волочкова подвергалась критике из-за заявления, что в своей нищете россияне виноваты сами.





– Она не думает вообще порой, что она говорит, она просто говорит что-то, "хи-хи", "ха-ха". Она наивна как ребёнок, она, наверное, вообще не поняла, что люди по бедности не могут уехать, – рассуждает Соседов.





Как он считает, виноват наивный взгляд звезды на многие жизненные реалии, в том числе и на собственные отношения.





– Она всё время кому-то доверяет, какие-то любовники вечно её обкрадывают, и чего-то вечно она несчастна, и всё, вы понимаете, по кругу... Может, в этом счастье её, вот так вот жить, с таким детским сознанием, – подытожил музыкальный критик.





А после возвращения на сцену звезды «Ретро FM» Натальи Ветлицкой остановить Сергея Соседова было невозможно. Он заявил, что не приветствует решение Ветлицкой, так как ничего хорошего в творчестве звезды нет.





– Голоса нет совсем, никакой харизмы и динамики в исполнении. И непропорционально слабому пению слишком много жестикуляции и выкрутасов. Она словно заместила голос руками и сапогами. Провинциальное зрелище, – отреагировал Соседов на первое за несколько лет выступление артистки.