Маша Малиновская опубликовала откровенный снимок, не постеснявшись целлюлита
Звезда 2000-х Маша Малиновская показала всем подписчикам, что она не стесняется своего тела. В доказательство этому она опубликовала смелое фото без ретуши, немало удивив поклонников.
На личной странице в соцсети Instagram 39-летняя Маша Малиновская поделилась откровенным снимком, на котором она запечатлена в леопардовом боди, баске и ботфортах. При этом фотографию телезвезда решила не ретушировать, а показать себя в натуральном виде – без прикрас.
«На фото цилюляо, покер-фэйс и место, в котором после смерти оказываются все злобные хейтеры!», - подписала смелый кадр Малиновская.
Мнения подписчиков разделились. Одни похвалили ее за храбрость показать себя без фотошопа, а другие посчитали, что таким снимкам не место в Сети.
«Ну как вы такая классная?! Зачет за смелость!», «Умничка, и так кстати у всех, если без вмешательства», «Ты красотка. А целюляо есть у всех, блин и у меня. Обожаю тебя за то, что ты такая какая есть», «Настоящая и натуральная», «А зачем все это?», «Страшная», «Докатились», «Зачем?», «Маша, не позорься», - написали интернет-пользователи.
Ранее портал «Медикфорум» писал, что Светлана Бондарчук опубликовала откровенное фото и вызвала фурор в Сети.
Оставить комментарий