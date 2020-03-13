Маша Малиновская опубликовала откровенный снимок, не постеснявшись целлюлита

Маша Малиновская без фотошопа

Звезда 2000-х Маша Малиновская показала всем подписчикам, что она не стесняется своего тела. В доказательство этому она опубликовала смелое фото без ретуши, немало удивив поклонников.

На личной странице в соцсети Instagram 39-летняя Маша Малиновская поделилась откровенным снимком, на котором она запечатлена в леопардовом боди, баске и ботфортах. При этом фотографию телезвезда решила не ретушировать, а показать себя в натуральном виде – без прикрас.



«На фото цилюляо, покер-фэйс и место, в котором после смерти оказываются все злобные хейтеры!», - подписала смелый кадр Малиновская.


Мнения подписчиков разделились. Одни похвалили ее за храбрость показать себя без фотошопа, а другие посчитали, что таким снимкам не место в Сети.

«Ну как вы такая классная?! Зачет за смелость!», «Умничка, и так кстати у всех, если без вмешательства», «Ты красотка. А целюляо есть у всех, блин и у меня. Обожаю тебя за то, что ты такая какая есть», «Настоящая и натуральная», «А зачем все это?», «Страшная», «Докатились», «Зачем?», «Маша, не позорься», - написали интернет-пользователи.


Ранее портал «Медикфорум» писал, что Светлана Бондарчук опубликовала откровенное фото и вызвала фурор в Сети.
Теги : Маша Малиновская, целлюлит, звезды
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