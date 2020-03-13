Маша Малиновская опубликовала откровенный снимок, не постеснявшись целлюлита

«На фото цилюляо, покер-фэйс и место, в котором после смерти оказываются все злобные хейтеры!», - подписала смелый кадр Малиновская.

«Ну как вы такая классная?! Зачет за смелость!», «Умничка, и так кстати у всех, если без вмешательства», «Ты красотка. А целюляо есть у всех, блин и у меня. Обожаю тебя за то, что ты такая какая есть», «Настоящая и натуральная», «А зачем все это?», «Страшная», «Докатились», «Зачем?», «Маша, не позорься», - написали интернет-пользователи.