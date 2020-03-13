«Сильные гены»: Светлана Лобода показала редкий кадр с красавицей-мамой

Светлана Лобода

Накануне мама украинской певицы Светланы Лободы – Наталья Васильевна – отмечала день рождения. В связи с этим праздником украинская певица опубликовала редкий семейный снимок.

У себя в Instagram Светлана Лобода поздравила свою маму Наталью с днем рождения и опубликовала совместную фотографию, хотя обычно певица старается не афишировать семейную жизнь.



«Дорогая наша, любимая мамочка. Я поздравляю тебя с Твоим Днём!! Мне хорошо, когда я знаю, что ты счастлива и улыбаешься. Пусть так будет всегда!! Береги себя и будь пожалуйста здорова!!!!», - пожелала артистка родственнице.


Поклонники Светланы присоединились к поздравлениям и восхитились красотой и молодостью Натальи Васильевны.

«Какие все красивые», «Красотки. Здоровья на долгие годы вашей мамуле и всех благ», «Какая красивая и молодая мамочка! Здоровья ей крепкого», «Мама очень милая и красивая», «Сильные гены», «Мама – красотка! Теперь верю, что Лобода — натурель», - осыпали комплиментами маму Лободы интернет-пользователи.


Ранее портал «Медикфорум» писал, что телеведущая Маша Малиновская осмелилась опубликовать фото своего тела без прикрас.
Теги : Светлана Лобода, мама, звезды
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