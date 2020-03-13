«Сильные гены»: Светлана Лобода показала редкий кадр с красавицей-мамой

«Дорогая наша, любимая мамочка. Я поздравляю тебя с Твоим Днём!! Мне хорошо, когда я знаю, что ты счастлива и улыбаешься. Пусть так будет всегда!! Береги себя и будь пожалуйста здорова!!!!», - пожелала артистка родственнице.

«Какие все красивые», «Красотки. Здоровья на долгие годы вашей мамуле и всех благ», «Какая красивая и молодая мамочка! Здоровья ей крепкого», «Мама очень милая и красивая», «Сильные гены», «Мама – красотка! Теперь верю, что Лобода — натурель», - осыпали комплиментами маму Лободы интернет-пользователи.