55-летняя Алена Апина снялась в фотосессии в смелом наряде
Коронавирус вносит коррективы в жизни не только обычных людей, но и звезд. Вот и Алена Апина пожаловалась на то, что ей пришлось отменить концерты. Зато она решила обрадовать поклонников новыми фотографиями.
Из-за распространения COVID-19 в ближайшее время концертов Алены Апиной не будет. Грустный пост на эту тему 55-летняя певица опубликовала на своей странице в Instagram.
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Кризис Вирус Карантин Кто-то дома пьёт один. Ни концертов, ни морей. Вот бы лето поскорей. Концерты отменяются, переносятся, границы закрываются, про деньги лучше не начинать. Проще всего сидеть. Размазывать сопли по щекам. А можно читать или писать книжки, песни, знакомиться с хорошими людьми( виртуально пока!), йога штанга, фото.... Список бесконечный и у каждого свой! Я вот начала стишатками баловаться и разгребать прошлогодние фото @nataliyagalich #соплиплохо #многочегохорошегоестьвсегда
«Кризис Вирус Карантин. Кто-то дома пьет один. Ни концертов, ни морей. Вот бы лето поскорей. Концерты отменяются, переносятся, границы закрываются, про деньги лучше не начинать», - написала Апина.
При этом, чтобы хоть немного порадовать поклонников звезда девяностых опубликовала кадры из новой фотосессии, где она позирует в смелом наряде. Также она посоветовала подписчикам не грустить, а заниматься чем-то полезным.
Поклонники оценили новые снимки Апиной и восхитились тем, как она выглядит в 55 лет.
«Вы великолепны», «Вечно молодая», «Сочная вишенка», «Просто прелесть восьмое чудо света само совершенство», «Дай Бог! Всем женщинам — быть такими красивыми... Как вы, Алена», «Шикарная», «Вы – сказка! Так держать», «Вторая фотка (в серебряном одеянии) так и просится на обложку нового альбома», - написали интернет-пользователи.
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