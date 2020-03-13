55-летняя Алена Апина снялась в фотосессии в смелом наряде

«Кризис Вирус Карантин. Кто-то дома пьет один. Ни концертов, ни морей. Вот бы лето поскорей. Концерты отменяются, переносятся, границы закрываются, про деньги лучше не начинать», - написала Апина.

«Вы великолепны», «Вечно молодая», «Сочная вишенка», «Просто прелесть восьмое чудо света само совершенство», «Дай Бог! Всем женщинам — быть такими красивыми... Как вы, Алена», «Шикарная», «Вы – сказка! Так держать», «Вторая фотка (в серебряном одеянии) так и просится на обложку нового альбома», - написали интернет-пользователи.