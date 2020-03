55-летняя Алена Апина снялась в фотосессии в смелом наряде

View this post on Instagram

Кризис Вирус Карантин Кто-то дома пьёт один. Ни концертов, ни морей. Вот бы лето поскорей. Концерты отменяются, переносятся, границы закрываются, про деньги лучше не начинать. Проще всего сидеть. Размазывать сопли по щекам. А можно читать или писать книжки, песни, знакомиться с хорошими людьми( виртуально пока!), йога штанга, фото.... Список бесконечный и у каждого свой! Я вот начала стишатками баловаться и разгребать прошлогодние фото @nataliyagalich #соплиплохо #многочегохорошегоестьвсегда